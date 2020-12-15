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Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

Ведомости

Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине», — сообщил он. По словам режиссера, пока что он прошел только первый этап вакцинации и позднее ему нужно будет вернуться в Россию для получения второго компонента.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она стала первой первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%, а при тяжелой форме заболевания в 100%, утверждали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 тыс. добровольцев. Ни у кого из них, по данным РФПИ, не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных