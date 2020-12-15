Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19
Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».
«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине», — сообщил он. По словам режиссера, пока что он прошел только первый этап вакцинации и позднее ему нужно будет вернуться в Россию для получения второго компонента.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она стала первой первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%, а при тяжелой форме заболевания в 100%, утверждали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 тыс. добровольцев. Ни у кого из них, по данным РФПИ, не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений».