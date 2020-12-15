Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине», — сообщил он. По словам режиссера, пока что он прошел только первый этап вакцинации и позднее ему нужно будет вернуться в Россию для получения второго компонента.