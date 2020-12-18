Экс-президент США Джимми Картер решил привиться от коронавируса

Ранее, в начале декабря, Картер и его супруга Розалин в совместном заявлении призвали всех, кто имеет право на вакцинацию от коронавируса, пройти ее. Кроме того, о планах сделать прививки на камеру сообщили 3 декабря бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.