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Экс-президент США Джимми Картер решил привиться от коронавируса

Ведомости

39-й президент США Джимми Картер сообщил о намерении сделать прививку от коронавируса, следует из сообщения его центра, опубликованного на официальной странице в Twitter. 1 октября экс-главе государства исполнилось 96 лет.

«Посоветовавшись со своими врачами, президент Картер с нетерпением ждет возможности получить вакцину от COVID-19, когда она станет ему доступна», — говорится в сообщении.

Ранее, в начале декабря, Картер и его супруга Розалин в совместном заявлении призвали всех, кто имеет право на вакцинацию от коронавируса, пройти ее. Кроме того, о планах сделать прививки на камеру сообщили 3 декабря бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Экс-главы государства объяснили свои планы желанием поддержать чиновников из сферы здравоохранения, пытающихся убедить население пройти вакцинацию. Теперь политики ждут, когда два препарата, разработанные американской Moderna, а также американской Pfizer и немецкой BioNTech, получат одобрение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США. Эффективность первого лекарства оценивается в 94,1%, второй — в 95%. 

США лидирует среди всех стран мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. Таковых в стране свыше 17,2 млн. Умерли при этом 310 782 человек. Всего в мире обнаружено более 75 млн граждан, заболевших COVID-19. Из них скончались свыше 1,6 млн.

Ранее по теме: Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных