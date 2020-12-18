Экс-президент США Джимми Картер решил привиться от коронавируса
39-й президент США Джимми Картер сообщил о намерении сделать прививку от коронавируса, следует из сообщения его центра, опубликованного на официальной странице в Twitter. 1 октября экс-главе государства исполнилось 96 лет.
«Посоветовавшись со своими врачами, президент Картер с нетерпением ждет возможности получить вакцину от COVID-19, когда она станет ему доступна», — говорится в сообщении.
Ранее, в начале декабря, Картер и его супруга Розалин в совместном заявлении призвали всех, кто имеет право на вакцинацию от коронавируса, пройти ее. Кроме того, о планах сделать прививки на камеру сообщили 3 декабря бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.
Экс-главы государства объяснили свои планы желанием поддержать чиновников из сферы здравоохранения, пытающихся убедить население пройти вакцинацию. Теперь политики ждут, когда два препарата, разработанные американской Moderna, а также американской Pfizer и немецкой BioNTech, получат одобрение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США. Эффективность первого лекарства оценивается в 94,1%, второй — в 95%.
США лидирует среди всех стран мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. Таковых в стране свыше 17,2 млн. Умерли при этом 310 782 человек. Всего в мире обнаружено более 75 млн граждан, заболевших COVID-19. Из них скончались свыше 1,6 млн.