Суд взыскал с Навального 350 000 рублей по иску экс-зятя Мишустина
Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскал с последнего 350 тыс. руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Ковалеву.
«Люблинский суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.», — цитирует свою собеседницу агентство.
Основанием для подачи иска стала публикация ФБК о квартирах в Нью-Йорке, приобретенных компаниями, якобы связанными с Удодовым.
С 2008 г. Удодов состоял в браке с сестрой премьер-министра России Михаила Мишустина Наталией Стениной. Об этом сам предприниматель в феврале рассказал в интервью «Известиям», уточнив, что на тот момент они уже не жили вместе. Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пара развелась «по взаимному согласию».
Удодов является бизнесменом, инвестором, девелопером и основным акционером компании импортозамещающего проекта по тепличному производству шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области, следует из информации на его сайте. В 2004 г. он стал акционером немецкой сервисной логистической компании VG Cargo, в 2015 г. основал компанию «Афорра Девелопмент».