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Суд взыскал с Навального 350 000 рублей по иску экс-зятя Мишустина

Ведомости

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскал с последнего 350 тыс. руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Ковалеву.

«Люблинский суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.», — цитирует свою собеседницу агентство.

Основанием для подачи иска стала публикация ФБК о квартирах в Нью-Йорке, приобретенных компаниями, якобы связанными с Удодовым.

С 2008 г. Удодов состоял в браке с сестрой премьер-министра России Михаила Мишустина Наталией Стениной. Об этом сам предприниматель в феврале рассказал в интервью «Известиям», уточнив, что на тот момент они уже не жили вместе. Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пара развелась «по взаимному согласию».

Удодов является бизнесменом, инвестором, девелопером и основным акционером компании импортозамещающего проекта по тепличному производству шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области, следует из информации на его сайте. В 2004 г. он стал акционером немецкой сервисной логистической компании VG Cargo, в 2015 г. основал компанию «Афорра Девелопмент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных