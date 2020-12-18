Суд взыскал с Навального 350 000 рублей по иску экс-зятя Мишустина

С 2008 г. Удодов состоял в браке с сестрой премьер-министра России Михаила Мишустина Наталией Стениной. Об этом сам предприниматель в феврале рассказал в интервью «Известиям», уточнив, что на тот момент они уже не жили вместе. Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пара развелась «по взаимному согласию».