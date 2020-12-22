Центр «Вектор» не обнаружил угрозы в штаммах коронавируса в России
Штаммы коронавируса, которые проанализировали специалисты научного центра «Вектор», не несут повышенной угрозы в целом для человечества, заявил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
«В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества», — сказал Максютов. По его словам, за весь период наблюдения ученые обнаружили более 1,4 тыс. нуклеотидных замен в российских вариантах коронавируса, однако большинство из них не дают значимых изменений.
В целом изменения коронавируса ограничены, большинство штаммов не отличается друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. «При геноме в 30 тыс. нуклеотидов – это всего 1 десятая процента», — подчеркнул Максютов.
О появлении этого штамма власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.