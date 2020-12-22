Россияне назвали события и людей 2020 года
Самым важным событием уходящего года для россиян стала пандемия коронавируса, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так считают 42% опрошенных россиян. Опрос проводился в ноябре-декабре 2020 г., в нем участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
Главными событиями в масштабах страны россияне назвали пандемию, самоизоляцию, труд врачей (34%), а также внесение поправок в Конституцию (9%). Главными победами года, по мнению россиян, стали изобретение вакцины от коронавируса (10%), урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%).
К важным международным событиям россияне отнесли военные действия и установление мира в Нагорном Карабахе (28%), принятие поправок к Конституции России (25%), разработку первой в мире вакцины от коронавируса (25%), президентские выборы в Белоруссии (23%).
Политиком года 38% россияне назвали президента страны Владимира Путина, 17% – премьер-министра Михаила Мишустина, 15% – министра обороны Сергея Шойгу, 9% – министра иностранных дел Сергея Лаврова, 7% – лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Спортсменами года стали боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, футболист Артем Дзюба, теннисист Данила Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова. Среди актеров участники опроса выделили Константина Хабенского, Александра Петрова и Сергея Безрукова, музыкантами года названы Филипп Киркоров, Николай Басков, пианист Денис Мацуев, Егор Крид и рэпер Моргенштерн, писателями года стали Захар Прилепин и Борис Акунин.