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Россияне назвали события и людей 2020 года

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Самым важным событием уходящего года для россиян стала пандемия коронавируса, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так считают 42% опрошенных россиян. Опрос проводился в ноябре-декабре 2020 г., в нем участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Главными событиями в масштабах страны россияне назвали пандемию, самоизоляцию, труд врачей (34%), а также внесение поправок в Конституцию (9%). Главными победами года, по мнению россиян, стали изобретение вакцины от коронавируса (10%), урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%).

К важным международным событиям россияне отнесли военные действия и установление мира в Нагорном Карабахе (28%), принятие поправок к Конституции России (25%), разработку первой в мире вакцины от коронавируса (25%), президентские выборы в Белоруссии (23%).

Политиком года 38% россияне назвали президента страны Владимира Путина, 17% – премьер-министра Михаила Мишустина, 15% – министра обороны Сергея Шойгу, 9% – министра иностранных дел Сергея Лаврова, 7% – лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Спортсменами года стали боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, футболист Артем Дзюба, теннисист Данила Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова. Среди актеров участники опроса выделили Константина Хабенского, Александра Петрова и Сергея Безрукова, музыкантами года названы Филипп Киркоров, Николай Басков, пианист Денис Мацуев, Егор Крид и рэпер Моргенштерн, писателями года стали Захар Прилепин и Борис Акунин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных