Россияне назвали события и людей 2020 года

Главными событиями в масштабах страны россияне назвали пандемию, самоизоляцию, труд врачей (34%), а также внесение поправок в Конституцию (9%). Главными победами года, по мнению россиян, стали изобретение вакцины от коронавируса (10%), урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%).