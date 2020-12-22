В ЦБ допустили демонтаж системы пенсионных накоплений к 2023 году

«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — сказал Швецов. То, что осталось на этих счетах, по словам Швецова, «никуда не денется», однако «новые деньги по этому каналу не пойдут».