В ЦБ допустили демонтаж системы пенсионных накоплений к 2023 году
«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — сказал Швецов. То, что осталось на этих счетах, по словам Швецова, «никуда не денется», однако «новые деньги по этому каналу не пойдут».
Швецов также исключил разморозку накопительных пенсий в течение этого срока. «Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года», — сказал зампред ЦБ.
Президент России Владимир Путин 8 декабря подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 г. Это приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионный фонд России (ПФР) в 2023 г. на 669,3 млрд руб. Согласно действующей пенсионной системе, работодатели направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. Однако с 2014 г. накопительная пенсия заморожена.
Основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 г.