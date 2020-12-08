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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает продление заморозки накопительной части пенсий до 2023 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заморозка накопительной части пенсии была введена в России в 2014 г. Затем она неоднократно продлевалась. Согласно действующей системе, работодатели направляют в Пенсионный фонд России (ПФР) страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 г. формирование накопительной части пенсии было заморожено и весь взнос направляется на страховую пенсию работника.

Из финансово-экономического обоснования закона следует, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 г. на 669,3 млрд руб.

Ранее по теме: Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных