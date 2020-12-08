Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Заморозка накопительной части пенсии была введена в России в 2014 г. Затем она неоднократно продлевалась. Согласно действующей системе, работодатели направляют в Пенсионный фонд России (ПФР) страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 г. формирование накопительной части пенсии было заморожено и весь взнос направляется на страховую пенсию работника.