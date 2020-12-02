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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года

Ведомости

Совфед одобрил закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии будет продлена до конца 2023 г. Документ был внесен в Госдуму 30 сентября и одобрен ей в третьем чтении 26 ноября.

«Законопроект устанавливает в 2023 г. аналогичный 2014-2022 гг. подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке правительства к законопроекту.

Заморозка накопительной части пенсии была введена в России в 2014 г. Затем она неоднократно продлевалась. Согласно действующей системе, работодатели направляют в Пенсионный фонд России (ПФР) страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 г. формирование накопительной части пенсии было заморожено и весь взнос направляется на страховую пенсию работника.

Из финансово-экономического обоснования закона следует, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году на 669,3 млрд рублей. 

30 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что накопительная часть пенсии может быть отменена после того, как вместо нее будет создана добровольная система накоплений. Проект закона о такой системе Минфин представил ранее, в октябре 2019 г.

Ранее по теме: Минфин прокомментировал идею отмены накопительной части пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных