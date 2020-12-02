Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года
Совфед одобрил закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии будет продлена до конца 2023 г. Документ был внесен в Госдуму 30 сентября и одобрен ей в третьем чтении 26 ноября.
«Законопроект устанавливает в 2023 г. аналогичный 2014-2022 гг. подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке правительства к законопроекту.
Заморозка накопительной части пенсии была введена в России в 2014 г. Затем она неоднократно продлевалась. Согласно действующей системе, работодатели направляют в Пенсионный фонд России (ПФР) страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 г. формирование накопительной части пенсии было заморожено и весь взнос направляется на страховую пенсию работника.
Из финансово-экономического обоснования закона следует, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году на 669,3 млрд рублей.
30 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что накопительная часть пенсии может быть отменена после того, как вместо нее будет создана добровольная система накоплений. Проект закона о такой системе Минфин представил ранее, в октябре 2019 г.