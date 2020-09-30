Минфин прокомментировал идею отмены накопительной части пенсии

«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — сказал Силуанов. Сейчас, по словам министра, речи об отмене накопительной пенсии граждан не идет, она заморожена.