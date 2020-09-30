Минфин прокомментировал идею отмены накопительной части пенсии
Говорить об отмене накопительной части пенсии в России можно только после того, как будет создана добровольная система накоплений, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».
«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — сказал Силуанов. Сейчас, по словам министра, речи об отмене накопительной пенсии граждан не идет, она заморожена.
Ранее сегодня Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования. В ФНПР считают, постоянное увеличение ожидаемого периода выплаты этой пенсии снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии», поэтому стоит создать для всей пенсионной системы единые нормы.
В тот же день правительство внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., в котором предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии до конца 2023 года. Предполагается, что это позволит сэкономить бюджету 669,3 млрд рублей.
Согласно законодательству, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% начисленного заработка за каждого работника. 16% из них направляются на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 года формирование накопительной части пенсии было заморожено. Весь страховой взнос работодателя направляется на страховую пенсию работника.