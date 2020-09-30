В Госдуму внесен законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии

Согласно законодательству, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% начисленного заработка за каждого работника. 16% из них направляются на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 года формирование накопительной части пенсии было заморожено. Весь страховой взнос работодателя направляется на страховую пенсию работника.