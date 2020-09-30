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В Госдуму внесен законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии

Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в котором предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии до конца 2023 года. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно законодательству, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% начисленного заработка за каждого работника. 16% из них направляются на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 года формирование накопительной части пенсии было заморожено. Весь страховой взнос работодателя направляется на страховую пенсию работника.

Из финансово-экономического обоснования законопроекта следует, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей, отмечает ТАСС.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила законодательно вывести накопительную часть пенсии из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

Также сегодня правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изменить систему расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее по теме: Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных