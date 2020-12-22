Навальный, Сафронов и Чубайс вошли в шорт-лист главных загадок года
«Ведомости» подводят итоги 2020 г. традиционным спецпроектом «Персона года». В редакционный шорт-лист в номинации «Загадка года» попали, в частности, основатель ФБК Алексей Навальный, советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов и бывший председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.
Навальный оказался в номинации «Загадка года» в результате инцидента, который ряд западных политиков назвали попыткой отравления, в то время как российские врачи исключили данную версию. Если имело место отравление, то до сих пор остается загадкой, кто и как его отравил (некоторый свет на это, впрочем, проливают расследование The Insider, Bellingcat и CNN, в котором утверждается, что к отравлению причастны восемь сотрудников ФСБ России, и запись разговора Навального с одним из предполагаемых участников этой операции). Много вопросов и о том, кто заказчик отправления и зачем ему нужно было травить Навального. Также загадка, когда, в какой форме и с каким рейтингом Навальный вернется в Россию.
Что касается бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного 7 июля по подозрению в госизмене, то в его случае до сих пор остается загадкой, в чем конкретно он обвиняется. Президент Владимир Путин говорил, что арест Сафронова связан не с его журналисткой деятельностью, а с «достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника [Дмитрия] Рогозина, когда он и в правительстве работал, и в Роскосмосе работал». Роскосмос и Рогозин, советником которого Сафронов стал только в мае 2020 г., эту связь отвергают. Из материалов дела также следует, что речь идет о событиях 2017 г., когда Сафронов работал в «Коммерсанте». По мнению следствия, он передал представителю чешской разведки секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности России. Какие именно сведения и кому именно передал – загадка.
В случае с Анатолием Чубайсом, который 3 декабря покинул «Роснано», а на следующий день был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижений целей устойчивого развития, главная загадка – масштаб его реальных полномочий и предоставленных ему возможностей эти полномочия реализовать. Устойчивое развитие – очень широкая тема, потенциально наполненная реальным влиянием практически на все базовые сегменты российского бизнеса. Но многое теперь будет зависеть от лоббистских возможностей Чубайса.
В номинации «Загадка года» представлены еще два кандидата. Один из них, впрочем, даже не человек, но настолько сильно повлиял в 2020 г. на все человечество, что достоин быть включенным в шорт-лист. Редакция «Ведомостей» за своего победителя в этой номинации уже проголосовала, а голосование читателей продлится до 25 декабря. Вы еще успеете повлиять на выбор.