Навальный, Сафронов и Чубайс вошли в шорт-лист главных загадок года

Что касается бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного 7 июля по подозрению в госизмене, то в его случае до сих пор остается загадкой, в чем конкретно он обвиняется. Президент Владимир Путин говорил, что арест Сафронова связан не с его журналисткой деятельностью, а с «достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника [Дмитрия] Рогозина, когда он и в правительстве работал, и в Роскосмосе работал». Роскосмос и Рогозин, советником которого Сафронов стал только в мае 2020 г., эту связь отвергают. Из материалов дела также следует, что речь идет о событиях 2017 г., когда Сафронов работал в «Коммерсанте». По мнению следствия, он передал представителю чешской разведки секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности России. Какие именно сведения и кому именно передал – загадка.