Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Путин согласился с идеей повысить МРОТ

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России стоит увеличить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

В ходе заседания глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что актуальный МРОТ не соответствует реалиям жизни и его нужно увеличить, рассчитывая как сумму, на которую можно содержать до трех детей. «Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи», — ответил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время глава государства заметил, что правительство уже сделало ряд шагов в направлении увеличения МРОТ, в частности, приравняло его к прожиточному минимуму. «Это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того — зафиксировали это в Основном законе страны», — сказал Путин

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что МРОТ в 2021 г. вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб. По ее словам, прожиточный минимум в следующем году увеличится на 3,7% и составит 11 653 руб., достигнув уровня инфляции.

Согласно новой методике, прожиточный минимум в России будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Кроме того, согласно поправкам к Конституции, принятым в июле 2020 г., в стране запрещается платить зарплату ниже МРОТ.

Ранее по теме: Зарплаты бюджетников растут, но это никого не радует

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных