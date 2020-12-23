Путин согласился с идеей повысить МРОТ

В то же время глава государства заметил, что правительство уже сделало ряд шагов в направлении увеличения МРОТ, в частности, приравняло его к прожиточному минимуму. «Это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того — зафиксировали это в Основном законе страны», — сказал Путин