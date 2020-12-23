Путин согласился с идеей повысить МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России стоит увеличить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В ходе заседания глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что актуальный МРОТ не соответствует реалиям жизни и его нужно увеличить, рассчитывая как сумму, на которую можно содержать до трех детей. «Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи», — ответил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
В то же время глава государства заметил, что правительство уже сделало ряд шагов в направлении увеличения МРОТ, в частности, приравняло его к прожиточному минимуму. «Это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того — зафиксировали это в Основном законе страны», — сказал Путин
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что МРОТ в 2021 г. вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб. По ее словам, прожиточный минимум в следующем году увеличится на 3,7% и составит 11 653 руб., достигнув уровня инфляции.
Согласно новой методике, прожиточный минимум в России будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Кроме того, согласно поправкам к Конституции, принятым в июле 2020 г., в стране запрещается платить зарплату ниже МРОТ.