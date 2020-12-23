Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий

«По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными во всяком случае расходами федерального бюджета, будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать, почему нет», — сказал Путин.