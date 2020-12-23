Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий
Президент России Владимир Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий, если это не повлечет дополнительные расходы федерального бюджета. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными во всяком случае расходами федерального бюджета, будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать, почему нет», — сказал Путин.
Он еще раз отметил, что это можно будет сделать, если стоимость объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточна для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством.
Осенью 2018 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о временном переезде думы в Дом союзов. Предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний. В нынешнем зале проблемы с вентиляцией, кроме того, зал подтапливало после сильных дождей, жаловались депутаты.
Реконструкция должна была пройти летом 2019 г., но в мае стало известно, что под залом были выявлены пустоты, из-за чего пришлось провести дополнительные исследования. В июне Володин сообщил, что реконструкция зала перенесена до окончания оценки состояния фундамента и проведения противоаварийных работ.