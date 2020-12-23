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Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий

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Президент России Владимир Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий, если это не повлечет дополнительные расходы федерального бюджета. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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«По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными во всяком случае расходами федерального бюджета, будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать, почему нет», — сказал Путин.

Он еще раз отметил, что это можно будет сделать, если стоимость объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточна для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством. 

Осенью 2018 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о временном переезде думы в Дом союзов. Предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний. В нынешнем зале проблемы с вентиляцией, кроме того, зал подтапливало после сильных дождей, жаловались депутаты. 

Реконструкция должна была пройти летом 2019 г., но в мае стало известно, что под залом были выявлены пустоты, из-за чего пришлось провести дополнительные исследования. В июне Володин сообщил, что реконструкция зала перенесена до окончания оценки состояния фундамента и проведения противоаварийных работ.

Ранее по теме: Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных