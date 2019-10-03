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Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить временное размещение Госдумы в здании Дома союзов. Туда также переедут сотрудники подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и организаций, подведомственных управлению делами президента, которые обеспечивают деятельность нижней палаты парламента.

О временном переезде Госдумы в Дом союзов прошлой осенью сообщал ее председатель Вячеслав Володин. На время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний. В нынешнем зале проблемы с вентиляцией, кроме того, зал подтапливало после сильных дождей, жаловались депутаты. Реконструкция должна была пройти летом 2019 г., но в мае стало известно, что под залом были выявлены пустоты, из-за чего пришлось провести дополнительные исследования. В июне Володин сообщил, что реконструкция зала перенесена до окончания оценки состояния фундамента и проведения противоаварийных работ.

На аренду Дома союзов для Госдумы предусмотрено дополнительное бюджетное финансирование в размере 389 млн руб. в 2020 г. и около 388 млн руб. в 2021 г., выяснили «Ведомости» в сентябре. Таким образом, плата за размещение депутатов во временном здании превысит 32 млн руб. в месяц.

«Коммерсантъ» в январе писал, что на реконструкцию зданий Госдумы из федерального бюджета будет выделено 3,4 млрд руб. в 2019–2020 гг. Еще 1 млрд руб. из бюджета Москвы будет потрачен на реконструкцию палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Володин эти данные опровергал, утверждая, что стоимость реконструкции будет гораздо меньше.