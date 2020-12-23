Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

«Коэффициент репродукции RT, а я напомню, что это — это значит, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован. Так вот этот показатель у нас снизился до единицы и сегодня он составляет единицу, то есть уже прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации», — подчеркнула она. По ее словам, это еще один показатель улучшения эпидемиологической ситуации в стране.