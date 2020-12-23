Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга в правительстве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр», — сказала Попова, отметив, что ситуация в регионах неоднородная.
«Коэффициент репродукции RT, а я напомню, что это — это значит, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован. Так вот этот показатель у нас снизился до единицы и сегодня он составляет единицу, то есть уже прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации», — подчеркнула она. По ее словам, это еще один показатель улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Показатель ежесуточной заболеваемости в России составляет 18-19 на 100 тыс. населения, что в 3-5 раз ниже, чем в ряде стран с высоким уровнем забоелваемости, добавила глава ведомства.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса, 24 447 человек выздоровели, 549 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев COVID-19 и 52 461 летальный исход.