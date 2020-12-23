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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга в правительстве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр», — сказала Попова, отметив, что ситуация в регионах неоднородная. 

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«Коэффициент репродукции RT, а я напомню, что это — это значит, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован. Так вот этот показатель у нас снизился до единицы и сегодня он составляет единицу, то есть уже прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации», — подчеркнула она. По ее словам, это еще один показатель улучшения эпидемиологической ситуации в стране. 

Показатель ежесуточной заболеваемости в России составляет 18-19 на 100 тыс. населения, что в 3-5 раз ниже, чем в ряде стран с высоким уровнем забоелваемости, добавила глава ведомства.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса, 24 447 человек выздоровели, 549 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев COVID-19 и 52 461 летальный исход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных