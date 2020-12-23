Роспотребнадзор разработал рекомендации на Новый год

Для профилактики распространения коронавируса некоторые российские регионы ввели ограничения на празднование Нового года. Например, в Москве будут запрещены новогодние гуляния, не будут работать парки и катки, кафе и рестораны по-прежнему будут закрыты ночью. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал жителям провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты.