Роспотребнадзор разработал рекомендации на Новый год
Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации мероприятий в новогодние праздники, сообщила руководитель ведомства Анна Попова на брифинге в правительстве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Для предстоящих праздников мы также разработали методические рекомендации. Это не требования, они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается», — сказала Попова.
Рекомендуется, в частности, проводить мероприятия на открытом воздухе, сократить количество участников таких мероприятий до 50 человек, обеспечить работу катков, горок и других спортивных сооружений при условии соблюдения гостями социальной дистанции, избегать скопления людей в раздевалках и пунктах проката, в поездках носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать санитайзеры.
Для профилактики распространения коронавируса некоторые российские регионы ввели ограничения на празднование Нового года. Например, в Москве будут запрещены новогодние гуляния, не будут работать парки и катки, кафе и рестораны по-прежнему будут закрыты ночью. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал жителям провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты.