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Роспотребнадзор разработал рекомендации на Новый год

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Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации мероприятий в новогодние праздники, сообщила руководитель ведомства Анна Попова на брифинге в правительстве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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«Для предстоящих праздников мы также разработали методические рекомендации. Это не требования, они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается», — сказала Попова.

Рекомендуется, в частности, проводить мероприятия на открытом воздухе, сократить количество участников таких мероприятий до 50 человек, обеспечить работу катков, горок и других спортивных сооружений при условии соблюдения гостями социальной дистанции, избегать скопления людей в раздевалках и пунктах проката, в поездках носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать санитайзеры. 

Для профилактики распространения коронавируса некоторые российские регионы ввели ограничения на празднование Нового года. Например, в Москве будут запрещены новогодние гуляния, не будут работать парки и катки, кафе и рестораны по-прежнему будут закрыты ночью. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал жителям провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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