Чернышенко поручил обеспечить запись на вакцинацию через госуслуги до 31 января

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минздраву и Минцифры обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал государственных услуг до 31 января 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Чернышенко по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.