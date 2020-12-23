Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Чернышенко поручил обеспечить запись на вакцинацию через госуслуги до 31 января

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минздраву и Минцифры обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал государственных услуг до 31 января 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Чернышенко по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

«Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»», — говорится в сообщении.

Вице-премьер также поручил министерствам обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию в зависимости от возраста и места работы. 

Ранее Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус.

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России. Приоритетной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.

Ранее по теме: На портале Госуслуг заработал сервис с результатами тестов на коронавирус
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных