Чернышенко поручил обеспечить запись на вакцинацию через госуслуги до 31 января
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минздраву и Минцифры обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал государственных услуг до 31 января 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Чернышенко по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»», — говорится в сообщении.
Вице-премьер также поручил министерствам обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию в зависимости от возраста и места работы.
Ранее Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус.
В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России. Приоритетной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.