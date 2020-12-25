Зеленский пообещал мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

Ранее украинский лидер заявил, что у него нет предмета для личного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Однако Зеленский заметил, что готов позвонить российскому лидеру, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. По словам президента Украины, его должность обязывает решать с Путиным все сложные вопросы, в особенности, если это сможет помочь остановить войну в Донбассе.