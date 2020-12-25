Зеленский пообещал мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией
В случае вооруженного нападения России со стороны Крыма Украина мобилизует и мужчин, и женщин, пообещал президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».
«Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», — сказал Зеленский. В то же время президент Украины заметил, что надеется избежать такого развития событий.
«Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно», — сказал Зеленский.
Ранее украинский лидер заявил, что у него нет предмета для личного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Однако Зеленский заметил, что готов позвонить российскому лидеру, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. По словам президента Украины, его должность обязывает решать с Путиным все сложные вопросы, в особенности, если это сможет помочь остановить войну в Донбассе.
Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По итогам встречи стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». В сентябре 2020 г. Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась.