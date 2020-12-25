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Зеленский пообещал мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

Ведомости

В случае вооруженного нападения России со стороны Крыма Украина мобилизует и мужчин, и женщин, пообещал президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».

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«Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», — сказал Зеленский. В то же время президент Украины заметил, что надеется избежать такого развития событий.

«Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно», — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что у него нет предмета для личного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Однако Зеленский заметил, что готов позвонить российскому лидеру, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. По словам президента Украины, его должность обязывает решать с Путиным все сложные вопросы, в особенности, если это сможет помочь остановить войну в Донбассе.

Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По итогам встречи стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». В сентябре 2020 г. Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась.

Ранее по теме: Зеленский заявил о готовности позвонить Путину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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