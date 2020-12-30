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В ВОЗ предсказали будущее коронавируса

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Коронавирус станет эндемиком, даже после появления вакцин в США и Великобритании, и человечество научится жить рядом с ним, сообщил The Guardian со ссылкой на председателя Стратегической и технической консультативной группы ВОЗ по инфекционным опасностям, профессора Дэвида Хейманна. 

Профессор отметил, что мир надеялся на выработку популяционного иммунитета к коронавирусу, который поможет снизить распространение коронавируса. По его словам, люди неправильно поняли концепцию популяционного иммунитета. 

«Похоже, что судьба SARS-CoV-2 [Covid-19] состоит в том, чтобы стать эндемичным, как и четыре других человеческих коронавируса, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в районах более интенсивного поступления», — сказал Хейманн.

У врачей, по словам профессора, есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим общественным здоровьем позволят обществу научиться жить с коронавирусом. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 82 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн случаев смерти от него. СЩА занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,5 млн случаев. Россия занимает четвертое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных