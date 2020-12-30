В ВОЗ предсказали будущее коронавируса

«Похоже, что судьба SARS-CoV-2 [Covid-19] состоит в том, чтобы стать эндемичным, как и четыре других человеческих коронавируса, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в районах более интенсивного поступления», — сказал Хейманн.