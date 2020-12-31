Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва в армию
В ходе осеннего призыва в армию, который завершился накануне, ряды военнослужащих пополнили 128 000 человек, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 581 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 000 человек», — говорится в сообщении.
Из них более 400 человек были направлены в научные и научно-производственные роты, еще свыше 200 человек – в спортивные.
В оборонном ведомстве отметили, что в связи с пандемией коронавируса в этом году в порядок проведения призывных мероприятий были внесены изменения. Например, призывники не вызывались в военкомат, беседы с ними проводились по телефону и видеосвязи. Прибытие молодых людей в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.
Организованные на призывных и сборных пунктах барьерный контроль и тестирование призывников позволили выявить и не допустить призыв на военную службу более 1500 человек с коронавирусом, добавили в Минобороны.