Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва в армию

В оборонном ведомстве отметили, что в связи с пандемией коронавируса в этом году в порядок проведения призывных мероприятий были внесены изменения. Например, призывники не вызывались в военкомат, беседы с ними проводились по телефону и видеосвязи. Прибытие молодых людей в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.