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Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва в армию

Ведомости

В ходе осеннего призыва в армию, который завершился накануне, ряды военнослужащих пополнили 128 000 человек, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 581 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 000 человек», — говорится в сообщении.

Из них более 400 человек были направлены в научные и научно-производственные роты, еще свыше 200 человек – в спортивные.

В оборонном ведомстве отметили, что в связи с пандемией коронавируса в этом году в порядок проведения призывных мероприятий были внесены изменения. Например, призывники не вызывались в военкомат, беседы с ними проводились по телефону и видеосвязи. Прибытие молодых людей в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.

Организованные на призывных и сборных пунктах барьерный контроль и тестирование призывников позволили выявить и не допустить призыв на военную службу более 1500 человек с коронавирусом, добавили в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных