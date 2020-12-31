Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

«А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых», — отметил президент.