Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин по традиции выступил с новогодним обращением к россиянам, его уже увидели жители Камчатки, где наступила полночь. Текст обращения опубликовал ТАСС. Как отмечает агентство, это поздравление стало самым продолжительным из всех подобных выступлений главы российского государства в XXI веке.
«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти», — заявил Путин.
Президент отметил, что уходящий год россияне прошли «вместе, с достоинством, как и подобает единому народу». Мужество, милосердие и отзывчивость неизменно присутствуют в характере и поступках народа России, считает он.
Пандемия коронавируса перевернула привычный образ жизни, заставив пересмотреть многие планы, отбросив все незначительное, и оценить самое важное, пояснил Путин.
«А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых», — отметил президент.
Путин обратил внимание и на то, что много людей по-прежнему остаются в больницах, а борьба с пандемией не прекращается ни на минуту. Президент поблагодарил медиков, многие из которых встречают Новый год на дежурстве, военнослужащих, миротворцев, сотрудников экстренных служб за ответственное выполнение сложнейших задач, благодаря чему «граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими».
«Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», — добавил президент.