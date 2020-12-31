Путин уволил Виктора Гриня с должности замгенпрокурора России
Президент России Владимир Путин освободил Виктора Гриня от должности замгенпрокурора России, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Освободить с 1 января 2021 г. Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.
Как отмечается на сайте Генпрокуратуры, Виктор Гринь занял должность замгенпрокурора России в 2006 г. До этого он служил в прокуратуре Омской и Читинской областей, а также Красноярского края.