Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении новых смертельных болезней

Возникновение новых патогенов ученый связывает с уничтожением лесов человеком. Так, он обратил внимание на результаты исследования, показавшего, что большая часть вспышек Эболы в 2001-2014 гг. произошла в местах, где два года назад был вырублен лес. Исчезновение лесов приведет к более частым и непредсказуемым столкновениям вирусов и животных, которые их переносят, с человеком, добавил он.