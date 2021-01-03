Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении новых смертельных болезней
В мире продолжат возникать новые болезни, потенциально представляющие угрозу человечеству, рассказал профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум CNN.
Ученый известен тем, что в 1976 г. помог обнаружить вирус Эболы.
«Сейчас мы находимся в мире, где будут появляться новые патогены. И это то, что представляет собой угрозу для человечества», — рассказал он.
Муембе подчеркнул, что новые заболевания, вероятно, будут передаваться от животных к человеку. Среди них он выделил желтую лихорадку, различные формы гриппа, бешенства, бруцеллеза и болезни Лайма.
Возникновение новых патогенов ученый связывает с уничтожением лесов человеком. Так, он обратил внимание на результаты исследования, показавшего, что большая часть вспышек Эболы в 2001-2014 гг. произошла в местах, где два года назад был вырублен лес. Исчезновение лесов приведет к более частым и непредсказуемым столкновениям вирусов и животных, которые их переносят, с человеком, добавил он.