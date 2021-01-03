82 ребенка на Сахалине не получили жизненно важные лекарства
82 ребенка в возрасте до 3 лет из 11 районов Сахалинской области своевременно не получили жизненно важные лекарства, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе российской Генпрокуратуры.
«Прокуроры Сахалинской области проверяли соблюдение прав граждан, в том числе детей, на получение жизненно важных лекарственных препаратов. В ходе проверки в 11 районах пресечены факты невыдачи врачами-педиатрами льготных рецептов на получение необходимых медикаментов 82 детям, не достигшим возраста 3-х лет», – сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что в настоящий момент уже восстановлены права 53 детей.
Проверка исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов проводилась на Сахалине в рамках визита Генпрокурора Игоря Краснова. По данным ведомства, в регионе проживает 2220 таких детей.
Прокуратора также установила, что 183 ребенка вовремя не получили средства технической реабилитации из-за проволочек при размещении в единой информационной системе извещений о проведении закупок, а также недобросовестности поставщиков, которые предоставляли средства реабилитации, не соответствующие техническим требованиям, или вовсе отказывались участвовать в конкурсных процедурах в связи с удаленным расположением Сахалина. Родители пострадавших детей были вынуждены оплачивать средства самостоятельно. Кроме того, Фонд социального страхования России нарушал порядок выдачи путевок на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов, рассказали в Генпрокуратуре.
В итоге необходимые средства получили 130 детей, родителям выплатили компенсацию понесенных расходов. Были внесены представления министру здравоохранения Сахалинской области, главному эксперту регионального ФКУ ГБ МСЭ и руководителю отделения Фонда социального страхования.