82 ребенка на Сахалине не получили жизненно важные лекарства

Прокуратора также установила, что 183 ребенка вовремя не получили средства технической реабилитации из-за проволочек при размещении в единой информационной системе извещений о проведении закупок, а также недобросовестности поставщиков, которые предоставляли средства реабилитации, не соответствующие техническим требованиям, или вовсе отказывались участвовать в конкурсных процедурах в связи с удаленным расположением Сахалина. Родители пострадавших детей были вынуждены оплачивать средства самостоятельно. Кроме того, Фонд социального страхования России нарушал порядок выдачи путевок на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов, рассказали в Генпрокуратуре.