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82 ребенка на Сахалине не получили жизненно важные лекарства

Ведомости

82 ребенка в возрасте до 3 лет из 11 районов Сахалинской области своевременно не получили жизненно важные лекарства, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

«Прокуроры Сахалинской области проверяли соблюдение прав граждан, в том числе детей, на получение жизненно важных лекарственных препаратов. В ходе проверки в 11 районах пресечены факты невыдачи врачами-педиатрами льготных рецептов на получение необходимых медикаментов 82 детям, не достигшим возраста 3-х лет», – сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что в настоящий момент уже восстановлены права 53 детей.

Проверка исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов проводилась на Сахалине в рамках визита Генпрокурора Игоря Краснова. По данным ведомства, в регионе проживает 2220 таких детей.

Прокуратора также установила, что 183 ребенка вовремя не получили средства технической реабилитации из-за проволочек при размещении в единой информационной системе извещений о проведении закупок, а также недобросовестности поставщиков, которые предоставляли средства реабилитации, не соответствующие техническим требованиям, или вовсе отказывались участвовать в конкурсных процедурах в связи с удаленным расположением Сахалина. Родители пострадавших детей были вынуждены оплачивать средства самостоятельно. Кроме того, Фонд социального страхования России нарушал порядок выдачи путевок на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов, рассказали в Генпрокуратуре.

В итоге необходимые средства получили 130 детей, родителям выплатили компенсацию понесенных расходов. Были внесены представления министру здравоохранения Сахалинской области, главному эксперту регионального ФКУ ГБ МСЭ и руководителю отделения Фонда социального страхования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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