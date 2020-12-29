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Хуснуллин заявил об отсутствии денег на строительство моста на Сахалин

Ведомости

Строительство моста на Сахалин является неплохой идей, но денег на это пока не нет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает», — приводит «РИА Новости» слова Хуснуллина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по поводу строительства моста на Сахалин ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет.

При этом специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что строительство моста нецелесообразно с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов.

Ранее по теме: Песков прокомментировал возможность строительства моста на Сахалин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных