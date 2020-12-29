Хуснуллин заявил об отсутствии денег на строительство моста на Сахалин
Строительство моста на Сахалин является неплохой идей, но денег на это пока не нет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает», — приводит «РИА Новости» слова Хуснуллина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по поводу строительства моста на Сахалин ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет.
При этом специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что строительство моста нецелесообразно с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов.