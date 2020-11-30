Песков прокомментировал возможность строительства моста на Сахалин
Обсуждения по поводу строительства моста на Сахалин ведутся постоянно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, верно ли, что решения об отказе от строительства такого моста еще нет, а обсуждение вопроса продолжается.
Ранее специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что строительство моста нецелесообразно с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов.
Песков согласился, что экономические факторы в этом вопросе первостепенны. По его словам, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, «но об этом говорить не приходится».
Проработать проект строительства моста поручил президент Владимир Путин, он называл его проектом «абсолютно планетарного масштаба». Путин поручил оценить грузопоток, чтобы строительство было экономически окупаемым. Позже выяснилось, что грузов недостаточно, и правительство приостановило проработку проекта. Стоимость строительства моста оценивалась примерно в 540 млрд руб.