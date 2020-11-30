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Песков прокомментировал возможность строительства моста на Сахалин

Ведомости

Обсуждения по поводу строительства моста на Сахалин ведутся постоянно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, верно ли, что решения об отказе от строительства такого моста еще нет, а обсуждение вопроса продолжается.

Ранее специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что строительство моста нецелесообразно с точки зрения экономики, поскольку для него нет грузов.

Песков согласился, что экономические факторы в этом вопросе первостепенны. По его словам, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, «но об этом говорить не приходится».

Проработать проект строительства моста поручил президент Владимир Путин, он называл его проектом «абсолютно планетарного масштаба». Путин поручил оценить грузопоток, чтобы строительство было экономически окупаемым. Позже выяснилось, что грузов недостаточно, и правительство приостановило проработку проекта. Стоимость строительства моста оценивалась примерно в 540 млрд руб.

Ранее по теме: Сергей Иванов выступил против строительства моста на Сахалин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных