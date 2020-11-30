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Сергей Иванов выступил против строительства моста на Сахалин

Ведомости

Строительство транспортного перехода с Сахалина на материк нецелесообразно с точки зрения экономики, заявил в интервью «Интерфаксу» специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«С точки зрения психологии мост – нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики – нет. Для этого моста нет грузов», — сказал Иванов.

Чтобы построить мост, необходимо пройти 536 км по «безлюдной тайге» от Комсомольска-на-Амуре до точки на континенте, где самый узкий пролив. Строить мост можно только в этом месте. «Так вот: 536 км по Хабаровскому краю – это обойдется гораздо дороже, чем сам мост. The end of story», – заключил Иванов.

Проработать проект строительства моста поручил президент Владимир Путин, он называл его проектом «абсолютно планетарного масштаба». Но после поручения президента оценить грузопоток, чтобы строительство моста было экономически окупаемым, оказалось, что грузов не хватает, а правительство приостановило проработку проекта. Стоимость строительства моста оценивалась по-разному, примерно в 540 млрд руб.: 250 млрд – строительство самого моста, а подъездной инфраструктуры к нему – еще в 290 млрд. Также необходимо построить почти 600 км подъездных дорог.

Ранее по теме: Мост на Сахалин превращается в проект для геополитических задач

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных