Сергей Иванов выступил против строительства моста на Сахалин

Проработать проект строительства моста поручил президент Владимир Путин, он называл его проектом «абсолютно планетарного масштаба». Но после поручения президента оценить грузопоток, чтобы строительство моста было экономически окупаемым, оказалось, что грузов не хватает, а правительство приостановило проработку проекта. Стоимость строительства моста оценивалась по-разному, примерно в 540 млрд руб.: 250 млрд – строительство самого моста, а подъездной инфраструктуры к нему – еще в 290 млрд. Также необходимо построить почти 600 км подъездных дорог.