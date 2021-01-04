В полиции Украины заявили о новой информации по делу об убийстве Шеремета
Полиция Украины при помощи Службы внешней разведки получила данные о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на сайте нацполиции.
«Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в интернете. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, отмечались варианты отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Силовики также напомнили, что дело в отношении исполнителей убийства передано в суд, расследование в отношении заказчиков продолжается.
Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 г. в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство. Целью преступления следствие считает дестабилизацию ситуации на Украине.