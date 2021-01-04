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В полиции Украины заявили о новой информации по делу об убийстве Шеремета

Ведомости

Полиция Украины при помощи Службы внешней разведки получила данные о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на сайте нацполиции.

«Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в интернете. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, отмечались варианты отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Силовики также напомнили, что дело в отношении исполнителей убийства передано в суд, расследование в отношении заказчиков продолжается.

Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 г. в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство. Целью преступления следствие считает дестабилизацию ситуации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных