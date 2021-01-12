Wikipedia назвала самые популярные русскоязычные статьи в 2020 году

В декабре прошлого года аналитики «Яндекса» проанализировали поисковые запросы за десять лет и выявили слова, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Словами 2020 г. по версии компании стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».