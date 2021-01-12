Wikipedia назвала самые популярные русскоязычные статьи в 2020 году
Wikipedia составила список из 100 наиболее посещаемых в 2020 г. статей своего русскоязычного раздела.
В первую десятку вошли: «Пандемия COVID-19» (38 945 просмотров в день), «Коронавирусы» (20 833), YouTube (15 865), «Путин, Владимир Владимирович» (12 716), «Россия» (12 272), COVID-19 (10 211), «Список умерших в 2020 году» (10 068), «ВКонтакте» (9652), «Испанский грипп» (9565) и «Москва» (9333).
Среди новых статей наиболее популярными в 2020 г. стали: «Пандемия COVID-19», COVID-19, «Список умерших в 2020 году», «Распространение COVID-19 в России», SARS-CoV-2, «Поправки к Конституции России (2020)» и «Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (2020)».
В 2019 г. самыми посещаемыми статьями русскоязычной Wikipedia были: «Зеленский, Владимир Александрович», «Россия», «Авария на Чернобыльской АЭС», «Началова, Юлия Викторовна», YouTube, «Путин, Владимир Владимирович», «Фредди Меркьюри», «Мстители: Финал», «Список умерших в 2019 г.» и «Игра престолов (телесериал)».
В декабре прошлого года аналитики «Яндекса» проанализировали поисковые запросы за десять лет и выявили слова, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Словами 2020 г. по версии компании стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».