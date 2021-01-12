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Wikipedia назвала самые популярные русскоязычные статьи в 2020 году

Ведомости

Wikipedia составила список из 100 наиболее посещаемых в 2020 г. статей своего русскоязычного раздела.

В первую десятку вошли: «Пандемия COVID-19» (38 945 просмотров в день), «Коронавирусы» (20 833), YouTube (15 865), «Путин, Владимир Владимирович» (12 716), «Россия» (12 272), COVID-19 (10 211), «Список умерших в 2020 году» (10 068), «ВКонтакте» (9652), «Испанский грипп» (9565) и «Москва» (9333).

Среди новых статей наиболее популярными в 2020 г. стали: «Пандемия COVID-19», COVID-19, «Список умерших в 2020 году», «Распространение COVID-19 в России», SARS-CoV-2, «Поправки к Конституции России (2020)» и «Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (2020)».

В 2019 г. самыми посещаемыми статьями русскоязычной Wikipedia были: «Зеленский, Владимир Александрович», «Россия», «Авария на Чернобыльской АЭС», «Началова, Юлия Викторовна», YouTube, «Путин, Владимир Владимирович», «Фредди Меркьюри», «Мстители: Финал», «Список умерших в 2019 г.» и «Игра престолов (телесериал)».

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В декабре прошлого года аналитики «Яндекса» проанализировали поисковые запросы за десять лет и выявили слова, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Словами 2020 г. по версии компании стали «карантин», «пропуск» и «Конституция».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных