Продажи «АвтоВАЗа» в 2020 году сократились на 5%

«Если говорить о Lada, результаты в России в 2020 г. были лучше, чем ситуация на рынке, -5% по продажам, до 343 тыс. Это очень хороший показатель, который включает и Lada Niva», — сказал он. По его словам, доля «АвтоВАЗа» на рынке в 2020 г. достигла рекордной отметки за последние 9 лет и составила 21,5%.