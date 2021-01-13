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Продажи «АвтоВАЗа» в 2020 году сократились на 5%

Ведомости

Продажи концерна «АвтоВАЗ» в 2020 г. сократились на 5% и составили 343 тыс. автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.

«Если говорить о Lada, результаты в России в 2020 г. были лучше, чем ситуация на рынке, -5% по продажам, до 343 тыс. Это очень хороший показатель, который включает и Lada Niva», — сказал он. По его словам, доля «АвтоВАЗа» на рынке в 2020 г. достигла рекордной отметки за последние 9 лет и составила 21,5%.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали более чем на 10% по сравнению с показателем 2019 г. За этот же период — с января по ноябрь — продажи «АвтоВАЗа» стали ниже на 7%.

Помимо этого, концерн улучшил прогноз авторынка в России по итогам 2020 г.: по сравнению с 2019 г. продажи сократятся на 9% — до 1,6 млн машин. «Это намного лучше, чем ситуация на других рынках», — отмечается в презентации компании, представленной Морне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных