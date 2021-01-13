Продажи «АвтоВАЗа» в 2020 году сократились на 5%
«Если говорить о Lada, результаты в России в 2020 г. были лучше, чем ситуация на рынке, -5% по продажам, до 343 тыс. Это очень хороший показатель, который включает и Lada Niva», — сказал он. По его словам, доля «АвтоВАЗа» на рынке в 2020 г. достигла рекордной отметки за последние 9 лет и составила 21,5%.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали более чем на 10% по сравнению с показателем 2019 г. За этот же период — с января по ноябрь — продажи «АвтоВАЗа» стали ниже на 7%.
Помимо этого, концерн улучшил прогноз авторынка в России по итогам 2020 г.: по сравнению с 2019 г. продажи сократятся на 9% — до 1,6 млн машин. «Это намного лучше, чем ситуация на других рынках», — отмечается в презентации компании, представленной Морне.