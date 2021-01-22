СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
В ведомстве пояснили, что сторонники Навального размещают в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на сервисе Youtube публикации, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января. «В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», — говорится в сообщении СК.
Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних). В ведомстве добавили, что в ситуации продолжения пандемии коронавируса в Москве и других городах ограничена возможность проведения митингов, а «проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания».
Ранее Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. Также накануне о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц предупредил Роскомнадзор, вынеся предупреждения ряду соцсетей. МВД пообещало призывать к ответсвенности за призывы к участию в акциях 23 января, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков соответствующих предупреждений.
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).
Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.
29 декабря 2020 г., когда основатель ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН.
В ведомстве добавили, что условное наказание может быть заменено на реальное из-за нарушений условий испытательного срока. Навальный же дважды не являлся на регистрацию в УИИ в январе 2020 г. и по одному разу в феврале, марте, июле и августе, рассказали в ведомстве. Во ФСИН отметили, что, пока Навальный лечился в Германии, его вызовы в УИИ были приостановлены, однако в октябре клиника «Шарите» сообщила, что его выписали 23 сентября.