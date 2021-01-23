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Врач назвал самую опасную потенциальную мутацию коронавируса

Ведомости

Самой опасной мутацией коронавируса может стать появление устойчивости вируса к иммунному ответу организма, заявил врач Андрей Кондрахин в интервью «Вечерней Москве».

«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — рассказал он.

Кондрахин отметил, что считает такое развитие событий маловероятным, особенно в ближайшее время. Более реалистичным вариантом является усиление заразности инфекции, считает он.

4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, пациент уже выздоровел.

23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. По прогнозам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «Британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России. Он, по ее словам, на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее.

Ранее по теме: Ученые заявили о риске повторного заражения коронавирусом из-за штамма из ЮАР
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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