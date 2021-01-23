Врач назвал самую опасную потенциальную мутацию коронавируса
Самой опасной мутацией коронавируса может стать появление устойчивости вируса к иммунному ответу организма, заявил врач Андрей Кондрахин в интервью «Вечерней Москве».
«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — рассказал он.
Кондрахин отметил, что считает такое развитие событий маловероятным, особенно в ближайшее время. Более реалистичным вариантом является усиление заразности инфекции, считает он.
4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, пациент уже выздоровел.
23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. По прогнозам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «Британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России. Он, по ее словам, на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее.