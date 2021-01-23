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В правительстве сочли излишним ужесточение наказания за вовлечение детей в митинги

Ведомости

Дополнительные меры ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, предлагаемые в законопроекте депутата Евгения Марченко, будут излишними, говорится в отзыве правительства на законопроект, передает ТАСС.

Документ предполагает введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до пяти лет за склонение несовершеннолетних к участию в незаконных акциях протеста, а также десяти лет – за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

В правительстве заявили, что действующее законодательство уже предусматривает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия и уголовную по статье 151.2 УК РФ – в случае если мероприятие представляет угрозу для их жизни.

Пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики, «свидетельствующих о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за рассматриваемые деяния», отметили в правительстве, добавив, что предложенное наказание не соответствует принципу справедливости, закрепленному в статье 6 УК РФ.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в отзыве правительства.

Ранее законопроект поддержали в Следственном комитете и Верховном суде, сообщали «РИА Новости».

Накануне СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).

Ранее Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. Также о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц предупредил Роскомнадзор, вынеся предупреждения ряду соцсетей. МВД пообещало призывать к ответственности за призывы к участию в акциях 23 января, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков соответствующих предупреждений.

Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).

Ранее по теме: СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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