В правительстве сочли излишним ужесточение наказания за вовлечение детей в митинги
Дополнительные меры ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, предлагаемые в законопроекте депутата Евгения Марченко, будут излишними, говорится в отзыве правительства на законопроект, передает ТАСС.
Документ предполагает введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до пяти лет за склонение несовершеннолетних к участию в незаконных акциях протеста, а также десяти лет – за склонение подростков к организации массовых беспорядков.
В правительстве заявили, что действующее законодательство уже предусматривает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия и уголовную по статье 151.2 УК РФ – в случае если мероприятие представляет угрозу для их жизни.
Пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики, «свидетельствующих о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за рассматриваемые деяния», отметили в правительстве, добавив, что предложенное наказание не соответствует принципу справедливости, закрепленному в статье 6 УК РФ.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в отзыве правительства.
Ранее законопроект поддержали в Следственном комитете и Верховном суде, сообщали «РИА Новости».
Накануне СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).
Ранее Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. Также о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц предупредил Роскомнадзор, вынеся предупреждения ряду соцсетей. МВД пообещало призывать к ответственности за призывы к участию в акциях 23 января, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков соответствующих предупреждений.
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).