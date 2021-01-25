Подозреваемый в нападении на граждан России в Стамбуле задержан
Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции.
«Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров», — цитирует агентство собеседника. По его словам, раненые россияне — две женщины и мужчина — все еще находятся в больнице.
Ранее источник в правоохранительных органах агентства заявил, что нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сообщалось, что мужчина в стамбульском районе Бешикташ атаковал ножом россиянок Александру Р. и Александру В., а также россиянина Максима М.