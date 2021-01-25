Посол сообщил о скорой регистрации «Спутник V» в Индии

Ранее РФПИ заключил контракт с Венгрией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. Власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. Вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.