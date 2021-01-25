Посол сообщил о скорой регистрации «Спутник V» в Индии
Индия зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение двух недель, сообщил ТАСС посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.
«Процедура одобрения вакцины займет еще пару недель. Как только регистрация будет завершена, вакцина "Спутник V" сможет применяться в Индии», — сказал он.
Ранее РФПИ заключил контракт с Венгрией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. Власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. Вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации коронавируса в России.