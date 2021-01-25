Путин обсудил с президентом Мексики поставки вакцины «Спутник V»
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором поставки в страну российской вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков», — указано в сообщении пресс-службы.
Кроме того, российский лидер пожелал скорейшего выздоровления мексиканскому президенту, у которого диагностировали коронавирус.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился об отправке в Мексику 32 млн доз вакцины «Спутник V», разработанной научным центром Гамалеи. Также страна заинтересовалась разработкой российской вакцины от коронавируса центра «Вектор».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации коронавируса в России, а также зарегистрирован по упрощенной процедуре в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.