Путин обсудил с президентом Мексики поставки вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации коронавируса в России, а также зарегистрирован по упрощенной процедуре в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.