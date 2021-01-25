Пожарные локализовали возгорание на нефтехимическом заводе в Уфе
«Возгорание на "Уфаоргсинтез" локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования», — сообщили в компании. Там также подтвердили гибель сотрудника предприятия и госпитализацию еще одного.
Основное оборудование завода продолжает работу, администрация предприятия ведет экологический мониторинг.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о гибели одного человека при пожаре на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе, где произошел пожар.