Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырех стран

Оперштаб 16 января принял решение о возобновлении с 27 января авиасообщения на взаимной основе с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщала пресс-служба оперштаба. В частности, рейсы по маршрутам Москва – Ханой и Москва – Дели будут осуществляться два раза в неделю, в Хельсинки будут летать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также дважды в неделю, а рейс Москва – Доха будет совершаться три раза в неделю.