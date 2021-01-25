Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырех стран
Россия с 27 января снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, сообщает пресс-служба правительства. Ранее было объявлено о возобновлении авиасообщения с этими странами с конца января.
«Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса, — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что пересечь границу им можно только через воздушные пункты пропуска. В свою очередь, россияне могут свободно вылететь в указанные страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Оперштаб 16 января принял решение о возобновлении с 27 января авиасообщения на взаимной основе с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщала пресс-служба оперштаба. В частности, рейсы по маршрутам Москва – Ханой и Москва – Дели будут осуществляться два раза в неделю, в Хельсинки будут летать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также дважды в неделю, а рейс Москва – Доха будет совершаться три раза в неделю.
Россия с 27 марта 2020 года закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация уже допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.