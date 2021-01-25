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Консульство РФ сообщило о состоянии подвергшихся нападению в Стамбуле граждан

Ведомости

Двое россиян, пострадавших при вооруженном нападении в Стамбуле, находятся под контролем медиков, подтвердили в генконсульстве России в Стамбуле.

«Двое пострадавших росграждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы», — говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.

Там также пояснили, что нападение местного жителя с ножом произошло «вследствие возникшего бытового конфликта», а позже нападавшего задержали.

«Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных», — заверили в пресс-службе.

О нападении на троих россиян в Стамбуле сообщили турецкие СМИ днем 25 января. Позже источник «РИА Новости» в турецких правоохранительных органах заявил, что нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сообщалось, что мужчина в стамбульском районе Бешикташ атаковал ножом россиянок Александру Р. и Александру В., а также россиянина Максима М.

Ранее по теме: Подозреваемый в нападении на граждан России в Стамбуле задержан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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