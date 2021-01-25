Консульство РФ сообщило о состоянии подвергшихся нападению в Стамбуле граждан
Двое россиян, пострадавших при вооруженном нападении в Стамбуле, находятся под контролем медиков, подтвердили в генконсульстве России в Стамбуле.
«Двое пострадавших росграждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы», — говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.
Там также пояснили, что нападение местного жителя с ножом произошло «вследствие возникшего бытового конфликта», а позже нападавшего задержали.
«Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных», — заверили в пресс-службе.
О нападении на троих россиян в Стамбуле сообщили турецкие СМИ днем 25 января. Позже источник «РИА Новости» в турецких правоохранительных органах заявил, что нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сообщалось, что мужчина в стамбульском районе Бешикташ атаковал ножом россиянок Александру Р. и Александру В., а также россиянина Максима М.