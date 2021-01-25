Консульство РФ сообщило о состоянии подвергшихся нападению в Стамбуле граждан

О нападении на троих россиян в Стамбуле сообщили турецкие СМИ днем 25 января. Позже источник «РИА Новости» в турецких правоохранительных органах заявил, что нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сообщалось, что мужчина в стамбульском районе Бешикташ атаковал ножом россиянок Александру Р. и Александру В., а также россиянина Максима М.