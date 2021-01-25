СК возбудил дело по факту пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе, где погиб человек. Об этом сообщает управление ведомства по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве добавили, что по факту инцидента начато расследование инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. Пожар там начался сегодня днем и привел к гибели одного человека — сотрудника предприятия, а также ранению еще одного работника.