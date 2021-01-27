Центр Чумакова планирует подать в ВОЗ документы по вакцине от коронавируса
Один из разработчиков вакцины от коронавируса, научный центр им. Чумакова Российской академии наук (РАН) планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Айдара Ишмухаметова.
«Мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата», — сказал Ишмухаметов, отметив, что это откроет вакцине «широкую дорогу» на глобальный рынок.
Преквалификация проводится для предоставления международным закупочным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок, поясняет агентство. Ишмухаметов напомнил, что центр направил в Минздрав все необходимые документы для регистрации вакцины в России, документы о регистрации могут быть готовы в середине февраля.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что третью вакцину выпустят в ближайший месяц.