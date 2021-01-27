Центр Чумакова планирует подать в ВОЗ документы по вакцине от коронавируса

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что третью вакцину выпустят в ближайший месяц.