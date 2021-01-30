В Росздравнадзоре напомнили о незаконности требований платы за прививку от коронавируса

Вакцины от коронавируса «Спутник V», которая используется для массовой вакцинации в России, нет в розничной продаже, поэтому медучреждения, в которых можно сделать прививку, по закону не могут требовать платы за это, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.