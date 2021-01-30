В Росздравнадзоре напомнили о незаконности требований платы за прививку от коронавируса
Вакцины от коронавируса «Спутник V», которая используется для массовой вакцинации в России, нет в розничной продаже, поэтому медучреждения, в которых можно сделать прививку, по закону не могут требовать платы за это, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — заявили в ведомстве.
Росздравнадзор уточнил, что в России вакцинацию проводят в 3098 организациях и 427 мобильных пунктах, для этого используются также 1494 выездные бригады.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.