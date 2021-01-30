Главу пресс-службы президента Киргизии заподозрили в вымогательстве взятки
Главу пресс-службы президента Киргизии задержали 30 января по подозрению в вымогательстве взятки, сообщается на сайте госкомитета нацбезопасности республики.
«В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР, АКС ГКНБ КР выявлен факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего отдела информационной политики Аппарата президента КР "А.Н.С.», — говорится в сообщении.
Ранее 30 октября на должность заведующего отдела информационной политики аппарата президента был назначен Анаркулов Нургазы Сеитказыевич.
В госкомитете уточнили, что подозреваемый вымогал крупную сумму денег у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении.
В четверг, 28 января, новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. 20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.