Жапаров вступил в должность президента Киргизии
Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность, сообщила его пресс-служба.
«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа», — сказал Жапаров на инаугурации. По данным ЦИК, Жапаров победил на досрочных выборах президента Киргизии, набрав 79,23% голосов. Явка в республике составила 39,33%.
20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.