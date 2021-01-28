Жапаров вступил в должность президента Киргизии

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа», — сказал Жапаров на инаугурации. По данным ЦИК, Жапаров победил на досрочных выборах президента Киргизии, набрав 79,23% голосов. Явка в республике составила 39,33%.