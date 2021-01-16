Жапаров набрал на выборах президента Киргизии 79,23% голосов
Садыр Жапаров победил на досрочных выборах президента Киргизии, набрав 79,23% голосов, следует из данных ЦИК, опубликованных после подсчета 100% голосов избирателей.
За Адахана Мадумарова отдали свой голос 6,78% избирателей, остальные кандидаты получили не более 1-2% голосов каждый. Всего явка в республике составила 39,33%.
20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.
12 ноября президент России Владимир Путин впервые созвонился с Жапаровым. Главы государств обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений, подчеркнув необходимость продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства между странами. Позднее российский президент поздравил Жапарова с победой на выборах президента, отметив союзнический характер отношений между двумя странами.