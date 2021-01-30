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В России за сутки выявили 19 032 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 19 032 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 832 080. Умерли за день 512 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 72 697.

Вчера, 29 января, оперштаб сообщил о 19 238 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2430 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5584 пациента, скончались 68 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 2512 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 24 502 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 279 964 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 26 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,1 млн) и Великобритании (3,7 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.

Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.

Ранее по теме: Разработчик назвал сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных