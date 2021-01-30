В России за сутки выявили 19 032 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 26 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,1 млн) и Великобритании (3,7 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.