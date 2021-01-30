В Самарской и Ульяновской областях объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Власти Самарской и Ульяновской областей объявили 31 января днем траура по 12 погибшим в ДТП под Сызранью.
«Мы с (губернатором Ульяновской области Морозовым) Сергеем Ивановичем договорились о синхронизации мер поддержки как Самарской, так и Ульяновской области в равной степени. В обеих областях завтрашний день объявлен днем траура», — приводит слова главы Самарской области Дмитрия Азарова департамент информационной политики региона.
Азаров также отметил, что власти двух областей решили выделить семьям погибших по 1 млн руб., пострадавшим – 100 000 – 200 000 руб. В результате трагедии погибли десять жителей Ульяновской области и двое – Самарской. Еще 12 человек получили травмы.
Столкновение рейсового автобуса с грузовиком произошло накануне вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района, когда автобус двигался из Сызрани в Ульяновскую область. В ГИБДД сообщили, что авария могла произойти из-за выезда грузовика на встречную полосу.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Позднее дело было передано в Главное следственное управление СК России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.