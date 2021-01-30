В Самарской и Ульяновской областях объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Позднее дело было передано в Главное следственное управление СК России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.