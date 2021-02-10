В Подмосковье три пациента больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода
Три пациента умерли в Никольской больнице в подмосковном Одинцове из-за прекращения подачи кислорода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«В Никольской больнице городского округа Одинцово, по предварительным данным, из-за прекращения подачи кислорода погибли три человека», — рассказали агентству. Собеседник издания добавил, что по факту произошедшего начаты следственные действия.
Ранее о гибели пациентов из-за прекращения подачи кислорода сообщили агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседники изданий пояснили, что это произошло, предположительно, из-за неисправности оборудования, а именно клапана газификатора.
Позже «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Росздравнадзор, что ведомство начнет проверку Никольской больницы по факту инцидента.
В конце октября 2020 г. СМИ сообщили о смерти 13 пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за недостатка кислорода в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую. 30 октября Следственный комитет России (СКР) по Ростовской области возбудил уголовное дело в связи с данным инцидентом. Тогда же глава Минпромторга заявил о проблемах с обеспечением кислородом больниц в 20 регионах.