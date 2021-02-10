Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Подмосковье три пациента больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода

Ведомости

Три пациента умерли в Никольской больнице в подмосковном Одинцове из-за прекращения подачи кислорода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В Никольской больнице городского округа Одинцово, по предварительным данным, из-за прекращения подачи кислорода погибли три человека», — рассказали агентству. Собеседник издания добавил, что по факту произошедшего начаты следственные действия.

Ранее о гибели пациентов из-за прекращения подачи кислорода сообщили агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседники изданий пояснили, что это произошло, предположительно, из-за неисправности оборудования, а именно клапана газификатора.

Позже «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Росздравнадзор, что ведомство начнет проверку Никольской больницы по факту инцидента.

В конце октября 2020 г. СМИ сообщили о смерти 13 пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за недостатка кислорода в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности регионального министра здравоохранения Татьяну Быковскую. 30 октября Следственный комитет России (СКР) по Ростовской области возбудил уголовное дело в связи с данным инцидентом. Тогда же глава Минпромторга заявил о проблемах с обеспечением кислородом больниц в 20 регионах.

Ранее по теме: Названа причина смерти 13 пациентов на ИВЛ в ковидном госпитале Ростова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных