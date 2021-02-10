В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
В Никольской больнице в Подмосковье подтвердили, что у них случился сбой в подаче кислорода по неизвестным причинам, подчеркнув, что в момент инцидента никто из пациентов не погиб. При этом двое пациентов скончались по причинам, не связанным с подачей кислорода, передает «РИА Новости».
«По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода», — рассказал руководитель структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.
По его словам, на момент инцидента в реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на ИВЛ. Гордеев подчеркнул, что все пациенты стационара находятся в безопасности, в данный момент проводится проверка правоохранительными органами.
Ранее о том, что в Никольской больнице в подмосковном Одинцово умерли три пациента из-за прекращения подачи кислорода, сообщало «РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.