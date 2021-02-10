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В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода

Ведомости

В Никольской больнице в Подмосковье подтвердили, что у них случился сбой в подаче кислорода по неизвестным причинам, подчеркнув, что в момент инцидента никто из пациентов не погиб. При этом двое пациентов скончались по причинам, не связанным с подачей кислорода, передает «РИА Новости».

«По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода», — рассказал руководитель структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.

По его словам, на момент инцидента в реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на ИВЛ. Гордеев подчеркнул, что все пациенты стационара находятся в безопасности, в данный момент проводится проверка правоохранительными органами.

Ранее о том, что в Никольской больнице в подмосковном Одинцово умерли три пациента из-за прекращения подачи кислорода, сообщало «РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее по теме: В Подмосковье три пациента больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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