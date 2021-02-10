В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода

В Никольской больнице в Подмосковье подтвердили, что у них случился сбой в подаче кислорода по неизвестным причинам, подчеркнув, что в момент инцидента никто из пациентов не погиб. При этом двое пациентов скончались по причинам, не связанным с подачей кислорода, передает «РИА Новости».