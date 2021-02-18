В России предложили ввести новый праздник
Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести в России День здорового образа жизни, сообщил RT со ссылкой на копию письма Хамзаева министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
По мнению Хамзаева, здоровый образ жизни стал одним из составных элементов национальной идеи в современной России.
«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — подытожил он.